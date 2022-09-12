Сорочинск, Оренбургская область, 12 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области скончалась социальный работник, которая получила смертельные травмы во время визита к пожилому получателю соцуслуг, сообщили в минсоцразвития региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

По данным ведомства, ЧП произошло 2 сентября. Сотрудница бюро комплексного центра социального обслуживания населения в Сорочинске навещала мужчину 1936 горда рождения. При открывании двери в дом произошёл взрыв, предположительно газа. Женщина получила тяжелые ожоги. Ее доставили в ЦРБ Сорочинска, затем — в ожоговый центр Оренбурга.

«К сожалению, организм не справился с большим поражением, и 10 сентября Олеся Сергеевна Ибрагимова скончалась. Ей было 38 лет. С мужем воспитывали двух детей, дочку 2009 года рождения и сына — 2013», — сказали в министерстве. Похороны состоятся 12 сентября.

По отзывам коллег, Олеся Ибрагимова была очень веселым, отзывчивым, добрым человеком. Ее любили получатели, уважали коллеги. Она всегда была готова прийти на помощь, не боялась работы и сложных ситуаций в обслуживании пожилых людей. Ответственность за порученное дело была настолько высока, что даже попав в реанимацию, Олеся Ибрагимова продолжала думать о работе, о других получателях услуг, к которым не смогла попасть, просила заменить ее.