Барнаул, , 09:22 — REGNUM Жителей Барнаула предупредили о существенном ухудшении погодных условий 12 сентября: из-за обильных осадков возможно подтопление ряда участков дорог: на перекрестках Попова — Павловский тракт, Антона Петрова — Северо-Западная, Антона Петрова — Островская, Антона Петрова — Малахова.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Горожан просят заранее планировать пути объезда этих участков, соблюдать правила безопасности, в сильную непогоду по возможности оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный дождь, накрывший 31 августа, Барнаул, доставил немало проблем автомобилистам и переходам. Из-за обильных осадков было перекрыто движение транспорта по ул. Попова от ул. Семенова до Павловского тракта (в сторону п. Новосиликатного).

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