Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве отопление включили уже в более чем 550 социальных учреждениях. среди которых больницы, детские сады и школы, сообщается на портале мэра столицы.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, пока отопление включают только по заявкам от администраций соцучреждений. Процедура подачи тепла занимает около пяти дней.

Бирюкова уточнил, что решение о дате начала отопительного сезона в полном объёме — в жилые дома, офисные здания и предприятия — будет приниматься с учётом погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к 1 сентября в жилых домах заменили устаревшие внутридомовые системы отопления.

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