Москва, 12 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Москве отопление включили уже в более чем 550 социальных учреждениях. среди которых больницы, детские сады и школы, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, пока отопление включают только по заявкам от администраций соцучреждений. Процедура подачи тепла занимает около пяти дней.

Бирюкова уточнил, что решение о дате начала отопительного сезона в полном объёме — в жилые дома, офисные здания и предприятия — будет приниматься с учётом погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к 1 сентября в жилых домах заменили устаревшие внутридомовые системы отопления.

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