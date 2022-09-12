Стокгольм, 12 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Утром 12 сентября действующий тальман риксдага Швеции Андреас Норлен вышел в эфир телеканала SVT, чтобы прокомментировать первые итоги выборов в парламент и обозначить дальнейшее развитие событий.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

По его словам, существует три основных сценария на ближайшие несколько недель. Во-первых, действующий премьер-министр Швеции может решить уйти в отставку в течение двух недель, оставшихся до созыва вновь избранного риксдага.

«В таком случае формирование правительства начнется немедленно», — сказал Норлен.

Он отметил, что во втором сценарии действующий премьер-министр Швеции может не захотеть уйти в отставку, а решить остаться и дождаться момента проведения обязательного голосования по избранию нового главы кабинета министров, которое состоится вскоре после созыва вновь избранного риксдага.

По его словам, третий сценарий становится возможным только в том случае, если дело дойдет до обязательного голосования по избранию премьер-министра.

«Где-то сразу после 20 сентября», — отметил Норлен.