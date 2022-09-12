Москва, , 09:20 — REGNUM Серию террористических актов против властей Крыма и сотрудников администрации Херсонской области, подготавливавшихся СБУ, предотвратила ФСБ России. Об этом 12 сентября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В ходе проведения оперативной игры (система контрразведывательных мероприятий, при которых действия противника оказываются под контролем — ред. _ пресечена попытка совершения СБУ серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области <…> и членов правительства Республики Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что сотрудники ФСБ выявили руководившего завербованными источниками представителя СБУ, а также исполнителей и пособников этой операции, изъяв необходимые улики и определив каналы связи и способы финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донецк обязан победить и победит.