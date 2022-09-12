Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Невский проспект Санкт-Петербурга перекроют для транспорта 12 сентября в связи с празднованием Дня перенесения мощей святого князя Александра Невского и проведением городского крестного хода, предупредили 12 сентября в городской администрации.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход

Так, с 10:00 мск в связи с Днем перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — Днем Ништадтского мира и Крестным ходом от Казанского Кафедрального собора к площади Александра Невского будет закрыто движение всех видов транспорта по Невскому проспекту от Казанского собора до площади Александра Невского и по пересекающим центральную магистраль города улицам.

Добавим, что до 12:00 мск автобусы № 3,7,8,15,24,27,26,46,49,54,55,58,65,74,76,91, 105, 132, 141, 169А, 181, 191, 253, троллейбусы № 1, 3, 5,7,8,10,11,14,15,16,17,22 и трамвая № 3 выполнять свой полный маршрут в центре города не будут.

«Для поездок в центр города просим пользоваться метрополитеном и заранее планировать маршрут передвижения», — обратились к горожанам и гостям Петербурга в комитете по транспорту.