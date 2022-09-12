Екатеринбург, 12 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местного жителя осудили за истязание сына своей жены. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствие установило, что в период с 2018 по 2020 год мужчина неоднократно избивал и оскорблял ребёнка. В 2020 году свердловчанин порезал руки мальчика наждачной бумагой. Причиной агрессивного поведения на этот раз стала временная татуировка ребёнка.

Суд приговорил свердловчанина к трём годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.