Уфа, 12 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Уфа заняла третье место в рейтинге самых зеленых городов-миллионников России, который составили специалисты «Роскосмоса». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ufacity.info Вид на Уфу

Сообщается, что первое место занял город Пермь, второе — Екатеринбург. Самый низкий уровень озеленения фиксируется в Краснодаре.

Отмечается, что анализ проводился с использованием космической съемки с группировки спутников «Канопус-В». Специалисты проверили зеленые зоны 16 городов-миллионников России, они рассчитали их общую площадь и долю озеленения в районах наиболее плотной застройки.

Сообщается, что в Уфе прорабатывают вопрос восстановления зеленого каркаса исторического центра города, кроме этого планируется продолжить комплексное озеленение на территориях, где проводится ремонт дорог.