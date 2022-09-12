Стокгольм, , 09:23 — REGNUM Только 14 или 15 сентября в Швеции будут оглашены окончательные итоги выборов в риксдаг. По состоянию на утра 12 сентября правая оппозиция (Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы) лидирует, но вовсе не исключено, что мандаты могут перейти на другую сторону в ближайшие дни, когда будут подсчитаны голоса шведов, проживающих за границей, пишет новостная служба ТТ.

Три короны, национальный символ Швеции. Малый герб с Орденом Серафима Сарофского

Редакция TT напоминает, что на последних выборах в 2018 году целых три мандата переходили из рук в руки между партиями, поддерживающими правительство, и оппозицией в промежутке между послевыборной ночью и определением окончательного результата. Речь идет о подсчете 202 000 голосов.

В этом году Центральная избирательная комиссия Швеции считает, что таких голосов будет больше.

Более того, занимательная математика показывает, что судьбу одного мандата могут определить всего лишь 20 тыс. голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции у Социал-демократов остается надежда на победу — SVT

Читайте развитие сюжета: Тальман риксдага Швеции прокомментировал предварительные итоги выборов