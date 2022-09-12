Якутск, 12 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В столице Якутии состоялся форум «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ». На мероприятии обсуждали план социально-экономического развития города до 2032 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября организаторы форума.

Yakutskcity.ru Мэр Якутска Евгений Григорьев

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Мероприятие проходило 8–11 сентября в Якутске, в нём приняли участие 1300 человек, было сформировано 234 предложения, их включат в резолюцию по итогам форума.

«Эти предложения будут включены в муниципальные программы и обновленную стратегию развития города Якутска до 2032 года», — сказал мэр города Евгений Григорьев.

В том числе инициативы касались расселения из аварийного жилья, благоустройства территорий, проблемы таяния вечной мерзлоты, модернизации улично-дорожной сети, создания тёплых остановок, экологии, озеленения, создания мест в учреждениях образования.

Также поставлены задачи создавать IT-школы и повышать результаты детей по сдаче государственных экзаменов до уровня выше среднероссийского. Принимались предложения по развитию предпринимательства, созданию агропромышленного пояса. В столице Якутии будут развивать систему переработки, хранения сельхозпродукции для дальнейшей реализации. Есть намерение разработать и внедрить инвестиционные стандарты, продолжать реализовывать проект «Квартал Труда», развивать туризм и его инфраструктуру.

В итоговую резолюцию форума включили также предложения создать не менее 50 территориальных общественных самоуправлений, а также единую цифровую платформу общественных инициатив и проектов, основанных на получении грантов.

«По всем нашим муниципальным программам вопросы здоровьесбережения населения и повышения качества жизни каждого горожанина имеют приоритетное значение. При этом мы активно культивируем идею здорового образа жизни», — также отметил мэр Якутска Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии «Трансформация инфраструктуры: мировые стандарты» в рамках форума «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ» обсудили вопросы водоотведения, озеленения, наружного освещения города. В стратегию социально-экономического развития Якутска по итогам мероприятия внесут изменения.