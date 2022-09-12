Тамбов, , 09:17 — REGNUM На выборах губернатора Тамбовской области победил врио главы региона Максим Егоров («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября в ЦИК России.

Подсчёт голосов Денис Абрамов © ИА REGNUM

Результат Максима Егорова составил 84,95%.

Голоса избирателей среди других кандидатов распределились следующим образом: Андрей Жидков (КПРФ) — 6,77%, Павел Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 3,32%, Олег Морозов (ЛДПР) получает 2,42%, а Сергей Малинкович («Коммунисты России») набрал 1,53%.

Обработаны 100% протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, главу региона выбирали с 9 по 11 сентября.