Стокгольм, , 09:21 — REGNUM Послевыборная ночь в Швеции была именно такой драматичной, как многие и предсказывали. Если нынешние результаты выборов останутся в силе, Швеция, похоже, движется к смене власти, а в Русенбад придут Умеренные. Однако «последний голос» еще не подсчитан, и у Социал-демократов остается проблеск надежды, когда 14 сентября будут объявлены окончательные итоги выборов в риксдаг. Об этом 12 сентября в своей аналитической статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

«При подсчете большинства голосов ситуация выглядит очень напряженной между двумя. В понедельник утром правительственная альтернатива [лидера оппозиции] Ульфа Кристерссона набирает 175 мандатов против 174 мандатов у [лидера Социал-демократов и премьер-министра Швеции] Магдалены Андерссон», — написал Кнутсон.

Явным победителем на выборах являются Шведские демократы, которые, похоже, обгонят Умеренных и станут второй по величине партией.

«Они потребуют значительно большего влияния на политику нового правительства Швеции», —считает Кнутсон.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что подсчет голосов еще продолжается, поэтому окончательные результаты могут измениться до 14 сентября.

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