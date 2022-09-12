Псков, 12 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Кандидаты от «Единой России» победили на выборах во всех пяти районах Псковской области, где избирали глав муниципалитетов в ходе единого дня голосования. Также единороссы победили на выборах депутатов Псковской городской думы. Об этом 12 сентября сообщает «Псковское агентство информации.

Pskov.ru Выборы в Псковской области

Кандидаты от «ЕР» избраны главами Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского и Плюсского районов Псковской области.

На выборах депутатов Псковской городской думы седьмого созыва лидирует «Единая Россия, на втором месте КПРФ.

Итоговая явка на выборах в органы местного самоуправления Псковской области составила 27,7%. Проголосовало 128 995 избирателей из 466 312, внесённых в списки.