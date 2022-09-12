Стокгольм, 12 сентября 2022, 09:20 — REGNUM Похоже, что паковать вещи и прощаться с титулом лидера оппозиции кое-кто может повременить. Глубокой ночью 12 сентября лидер Умеренных Ульф Кристерссон выступил с речью в штабе своей партии. По его словам, результаты выборов не совсем ясны, но он готов сформировать следующий кабинет министров, поскольку правая оппозиция лидирует. Об этом сообщает телеканал SVT.
«Я знаю, что сейчас в нашей стране большое разочарование, царит страх перед насилием, беспокойство по поводу экономики. В окружающем нас мире много неопределенности, и политическая поляризация стала слишком велика даже в Швеции … В такой ситуации я хочу объединить людей, а не внести еще больший раскол. Ищите то, что объединяет нас, но также уважайте и подлинные различия во мнениях», — сказал лидер оппозиции.
«Я готов сделать все возможное для создания нового, стабильного и эффективного правительства в интересах всей Швеции и всех граждан», — добавил политик.
Он также направил приветствие лидеру Социал-демократов и своему главному сопернику Магдалене Андерссон.
«Местами было тяжело, но я с большим уважением отношусь к своим политическим оппонентам и не в последнюю очередь к Магдалене Андерссон. Поэтому я хочу поблагодарить ее за хороший матч», — сказал Кристерссон.
Редакция ИА REGNUM напоминает, что подсчет голосов еще продолжается, поэтому окончательные результаты могут измениться до 14 сентября.
Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в риксдаг Швеции лидирует оппозиция
Читайте развитие сюжета: В Швеции у Социал-демократов остается надежда на победу — SVT