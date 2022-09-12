Стокгольм, 12 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Похоже, что паковать вещи и прощаться с титулом лидера оппозиции кое-кто может повременить. Глубокой ночью 12 сентября лидер Умеренных Ульф Кристерссон выступил с речью в штабе своей партии. По его словам, результаты выборов не совсем ясны, но он готов сформировать следующий кабинет министров, поскольку правая оппозиция лидирует. Об этом сообщает телеканал SVT.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

«Я знаю, что сейчас в нашей стране большое разочарование, царит страх перед насилием, беспокойство по поводу экономики. В окружающем нас мире много неопределенности, и политическая поляризация стала слишком велика даже в Швеции … В такой ситуации я хочу объединить людей, а не внести еще больший раскол. Ищите то, что объединяет нас, но также уважайте и подлинные различия во мнениях», — сказал лидер оппозиции.

«Я готов сделать все возможное для создания нового, стабильного и эффективного правительства в интересах всей Швеции и всех граждан», — добавил политик.

Он также направил приветствие лидеру Социал-демократов и своему главному сопернику Магдалене Андерссон.

«Местами было тяжело, но я с большим уважением отношусь к своим политическим оппонентам и не в последнюю очередь к Магдалене Андерссон. Поэтому я хочу поблагодарить ее за хороший матч», — сказал Кристерссон.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что подсчет голосов еще продолжается, поэтому окончательные результаты могут измениться до 14 сентября.