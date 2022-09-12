Баку, 12 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Армении регулярно обстреливают позиции азербайджанской армии, находящиеся на границе. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Днём 10 сентября до утра 11 сентября позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Зяйлик, Йеллиджа и Йухары Айрым Кельбаджарского района, а также Садынлар Лачинского района с перерывами подвергались обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанская сторона применила соответствующие ответные меры.

Напомним, Баку регулярно обвиняет армянскую сторону в обстрелах на границе. Ереван каждый раз отрицает эти обвинения. Во второй половине августа подобные заявления прекратились, но снова начались в сентябре.