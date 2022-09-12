Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 12 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Посёлок Тёткино в Курской области вновь подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских вооружённых формирований. Об этом 12 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«Сегодня утром ВСУ снова обстреляли посёлок Теткино. Зафиксировано порядка 10 прилётов в районе улицы Белопольская», — написал он в своём сообщении.

Также Старовойт отметил, что в результате срабатывания системы оповещения при обстреле ВСУ никто не пострадал, однако, по предварительным данным, были повреждены восемь жилых домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль.

Кроме этого, губернатор Курской области указал, что подвергшийся обстрелу район обесточен и также получил повреждения газопровод.

«Ремонтная бригада уже приступила к работе по восстановлению электроснабжения. На место прибыли представители газовой службы. Также идёт оценка нанесённого ущерба. Обязательно поможем всем», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Госдеп США связал отключение электричества на территории б. УССР с действиями России в рамках специальной военной операции.