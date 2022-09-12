Стокгольм, , 09:18 — REGNUM По состоянию на 08:00 мск 12 сентября в Швеции были подсчитаны голоса в 6243 избирательных округах из 6578, что соответствует примерно 95% всех бюллетеней. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным результатам, Социал-демократы остались крупнейшей партией на парламентских выборах, набрав 30,5% голосов. Согласно данным Центризбиркома, Шведские демократы занимают место второй по величине партии с 20,6% голосов, в то время как Умеренные находятся на третьем месте с 19,1% голосов.

Однако у лидера Умеренных Ульфа Кристерссона есть серьезные основания для радости, поскольку его правительственная альтернатива на 08:00 часов по московскому времени опережает правительство. В пересчете на мандаты оппозиция получает 175 мест в риксдаге, а левый блок во главе с лидером Социал-демократов — 174.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что подсчет голосов еще продолжается, поэтому окончательные результаты могут измениться до 14 сентября.

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