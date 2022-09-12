Киев, 12 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Киевский режим пытался создать в Донбассе и на освобождённых территориях энергетический коллапс, напомнил в своем-телеграм-канале член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях б. УССР. Тем «страдальцам» по киевскому террористическому режиму, кто так и не понял, почему от нас, наконец, «прилетело» (что стоит за отключением электричества в восточных областях — заявление Зеленского), он предложил разослать приведённый ниже текст:

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Итак, вчера (11 сентября 2022 года — прим. ИА REGNUM) около 20:00 ВС РФ нанесли ракетные удары по крупнейшим тепловым станциям восточной и центральной б. УССР: Харьковской ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭЦ в Харьковской области; Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области; Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области. Пуски осуществлялись с акватории Чёрного и Каспийского морей. Коллапс энергосистемы распространился на сети Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей. Также он затронул подконтрольные ВСУ районы Донецкой области, Киевскую область и столицу страны.

А теперь давайте поговорим серьезно. О причинах (хотя для каждого, кто радовался ударам по врагу, они свои). Я просто напомню вам, что (и как) киевский режим пытался создать в Донбассе и на освобождённых территориях энергетический коллапс.

За последние три недели увеличилось количество обстрелов со стороны киевских боевиков по критической инфраструктуре ДНР. Особенно достается энергетике. Только за последнюю неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63 670 абонентов. Чаще всего это происходило в Горловке, Донецке, Ясиноватой. С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ; в том числе по территории атомной станции.

При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередачи 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества.

1 сентября в результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтёров.

10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов. И это — только то, что я перечислил, что называется, с ходу».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский подтвердил полное или частичное отключение электроснабжения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Также в киевских СМИ появилась информация об остановке метро в Харькове и о пожаре на Харьковской ТЭЦ.

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