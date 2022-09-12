Курск, 12 сентября 2022, 09:08 — REGNUM Приграничный посёлок Тёткино в Курской области подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ утром 12 сентября, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
В районе обстрела выявлено повреждение газопровода, также нарушено электроснабжение. На месте работают аварийные службы. Также оценивается нанесённый ущерб, власти обещают оказать помощь пострадавшим.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала сентября Тёткино уже несколько раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ.