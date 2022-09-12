Курск, 12 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Приграничный посёлок Тёткино в Курской области подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ утром 12 сентября, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«Зафиксировано порядка 10 прилётов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль», — сообщил губернатор.

В районе обстрела выявлено повреждение газопровода, также нарушено электроснабжение. На месте работают аварийные службы. Также оценивается нанесённый ущерб, власти обещают оказать помощь пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сентября посёлок Тёткино уже несколько раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ.