Мюнхен, Германия, 12 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» ни с кем не контактировала по поводу возможного приобретения нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом 12 сентября заявил спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич.

enviro warrior Гарри Кейн

«Я ни с кем не контактировал из окружения Гарри Кейна. Мы уверены в наших футболистах», — цитирует Салихамиджича Sport1.de.

Ранее сообщалось, что летом 2023 года «Бавария» намерена подписать контракт с Кейном, если тот не согласует условия продления контракта с «Тоттенхэмом».