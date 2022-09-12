Миасс, Челябинская область, 12 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Житель Чебаркульского района Челябинской области отдан под суд за незаконную рубку леса в особо охраняемой природной территории. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Уголовное дело расследовал отдел полиции по Миассу. Причастность 53-летнего гражданина к совершению преступления установили по следам, оставленным его транспортным средством. Древесину гражданин собирался использовать для ремонта дворовой хозяйственной постройки.

Размер ущерба государству превысил 80 тысяч рублей. Теперь ему грозит четыре года колонии. Также заявлен гражданский иск в интересах государства. Принадлежащие мужчине трактор и бензопила арестованы.