Оренбургский район, Оренбургская область, 12 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Оренбуржье в посёлке пригородном Оренбургского района в ДТП пострадал шестилетний пешеход. Он госпитализирован, сообщили 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Novostipmr.com Скорая помощь

По данным ведомства, мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнка на зебре сбил автомобиль «ВАЗ-21 093». Машиной управлял 75-летний водитель.

В результате ДТП юный пешеход с травмами доставлен в клинику Оренбурга. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Добавим, в августе 2022 года на территории Оренбургской области произошло 21 ДТП с участием детей младше 16 лет. Два ребёнка погибли.