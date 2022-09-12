Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Большинство избирателей в США считают, что нынешний президент Джо Байден получал выгоду от иностранных дел своего сына Хантера, об со ссылкой на опрос общественного мнения 11 сентября сообщает The Washington Times.

Хантер Байден Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Как показал опрос общественного мнения, проведенный компанией Rasmussen Reports, 62% потенциальных избирателей считают, что Байден, вероятно, был замешан в широкомасштабных деловых сделках Хантера Байдена, в том числе по крайней мере в одной сделке с участием компании в КНР.

О малой вероятности того, что с Байденом консультировались по поводу сделок его сына, заявила лишь треть американских избирателей.

«По мнению избирателей, оставленный в ремонтной мастерской ноутбук, который раскрыл зарубежные сделки Хантера Байдена, по-прежнему не утратил актуальности, и многие из них считают, что он мог изменить ход выборов 2020 года», — заявили социологи.

Так, вопросы об иностранных деловых сделках, заключенных при посредничестве Хантера Байдена и других членов семьи, когда Байден был вице-президентом в администрации Обамы, не сходят с повестки дня.

Недавно обнародованные электронные письма с ноутбука показали, что Хантер Байден говорит деловому партнеру, что он был бы «счастлив» представить их коллег чиновнику Коммунистической партии Китая, которого он встретил в Пекине в 2013 году во время поездки со своим отцом, на том момент вице-президентом.