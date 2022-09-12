Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Участие депутатов парламента Грузии Созара Субари, Михаила Кавелашвили, Дмитрия Хундадзе и Гурама Мачарашвили в выездном рабочем совещании правящей партии «Грузинская мечта» в Качрети подтверждает то, что они только на самом деле не вышли из партии. Об этом 11 сентября агентству «Интерпрессньюс» заявил депутат от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе.

Роман Гоциридзе Parliament.ge

Он отметил, что «Мечта» даже формально не отмежевалась от этой «четвёрки» народных избранников и их обвинений, что США через своё посольство в Грузии, агентов влияния в оппозиции и НПО пытается совершить переворот. По мнению Гоциридзе, это доказывает, что правящая партия придерживается такой же позиции.

«Мы должны называть её не «ророссийской», а «российской» партией, которая предала страну, её конституцию, в которой чёрным по белому написано, что целью Грузии является вступление в ЕС и НАТО», — добавил представитель ЕНД.

Гоциридзе считает, что «Мечта» якобы будет срывать программу по получению статуса кандидата на вступление Грузии в Евросоюз. Он добавил, что в оппозиции и раньше не верили заявлению «четвёрки» о выходе из правящей партии, а теперь это окончательно подтвердилось.

Напомним, в течение лета со стороны правительства Грузии было совершено несколько выпадов в сторону СЩА и ЕС. В июле Субари, Кавелашвили и Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений, к которым потом присоединился Мачарашвили. Они обвинили Вашингтон и Брюссель в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, после того, как власти отказались открывать «второй фронт».

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