Красноярск, 12 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Красноярском крае в единый день голосования 11 сентября завершилось 45 избирательных кампаний, в которых разыграно 279 мандатов депутатов различного уровня и глав сельских поселений.

Bloknot-volgodonsk.ru Удостоверение депутата

Как сообщил 12 сентября в своём телеграм-канале первый заместитель губернатора края — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко, итоги голосования фиксируют победу партии «Единая Россия». Единороссы получили 224 мандата (80,28%).

У КПРФ — 16 мандатов (5,73%); у «Справедливой России» — 11 (3,94%); у ЛДПР — десять (3,58%); у «Зелёных» — два (0,71%); у «Новых людей» и «Яблока» — по одному (0,35%); у самовыдвиженцев — 14 (5,01%).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в крае в том числе проходили выборы в Минусинский, Назаровский и Норильский горсоветы.

По данным Пономаренко, в городской совет Минусинска (всего 22 мандата) попали 17 единороссов, двое представителей КПРФ, один — ЛДПР, один — «Справедливой России», один — «Зелёных».

В Назаровском горсовете 17 мандатов из 20 получила «Единая Россия». У КПРФ — два мандата, у ЛДПР — один.

В Норильском горсовете (35 мандатов) будет 28 единороссов. Три мандата у ЛДПР, по одному — у КПРФ, «Справедливой России», «Новых людей» и «Зелёных».