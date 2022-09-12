Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Госдеп США связал отключение электричества на территории б. УССР с действиями России в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Госдеп США Turaneli.tv

«Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре [б. УССР], которые оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к Российской Федерации в случае возникновения энергодефицита.

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