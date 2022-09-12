Владимир, , 09:09 — REGNUM Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев («Единая Россия») избран новым главой региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября в облизбиркоме.

Подсчёт голосов Денис Абрамов © ИА REGNUM

Комиссии обработали 100% протоколов. За Александра Авдеева отдали свои голоса 83,68% избирателей.

Среди других кандидатов результаты оказались следующими: Антон Сидорко (КПРФ) набирает 6,53%, Сергей Корнишов (ЛДПР) — 3,35%, за Сергея Бирюкова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») проголосовали 2,46% избирателей, Александр Субботин («Партия роста») получил 2,01%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы проходили с 9 по 11 сентября.