Саратов, , 09:22 — REGNUM После обработки 98,99% бюллетеней в Саратовской области определился лидер гонки за кресло губернатора. Данные публикует ЦИК РФ.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство голосов избирателей отдано за временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области Романа Бусаргина («Единая Россия») 72,39%, или 695 319 человек. На втором месте Ольга Алимова (КПРФ), за нее проголосовали 137 781 человек (14,34%). Следом идут Артем Чеботарев («Справедливая России — Патриоты — За правду») — 55 027 человек, или 5,73% голосов, Дмитрий Пьяных (ЛДПР) — 42 882 избирателей (4,46% голосов) и Александр Ванцов (Всероссийская политическая партия «Родина») с 2,13% голосов (20 483 человек).

Ранее ИА REGNUM передавало, жители Саратовской области с 9 по 11 сентября выбирали главу региона и депутатов областной думы. Всего на территории региона работали 1746 постоянных участковых избирательных комиссий. В списки избирателей вошли 1 835 253 человека, голосовали впервые из них 21 242 жителя.

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