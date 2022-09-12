Саратов, 12 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. После обработки 98,99% бюллетеней в Саратовской области определился лидер гонки за кресло губернатора. Данные публикует ЦИК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Большинство голосов избирателей отдано за временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области Романа Бусаргина («Единая Россия») 72,39%, или 695 319 человек. На втором месте Ольга Алимова (КПРФ), за нее проголосовали 137 781 человек (14,34%). Следом идут Артем Чеботарев («Справедливая России — Патриоты — За правду») — 55 027 человек, или 5,73% голосов, Дмитрий Пьяных (ЛДПР) — 42 882 избирателей (4,46% голосов) и Александр Ванцов (Всероссийская политическая партия «Родина») с 2,13% голосов (20 483 человек).

Ранее ИА REGNUM передавало, жители Саратовской области с 9 по 11 сентября выбирали главу региона и депутатов областной думы. Всего на территории региона работали 1746 постоянных участковых избирательных комиссий. В списки избирателей вошли 1 835 253 человека, голосовали впервые из них 21 242 жителя.

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