Москва, , 08:59 — REGNUM Сегодня, 12 сентября, Московская торговая биржа открывает доступ клиентам-нерезидентам из недружественных стран. Им будет разрешён доступ к рынку акций и совершению сделок репо, репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями, передаёт ТАСС.

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Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юрлий или физлиц, получат возможность совершать операции с акциями, кроме акций стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также банков и компаний ТЭК.

В этот список входят 53 обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов. Среди них компании — Газпром, «Роснефть», «Транснефть», «Татнефть», «Россетеи, «Аэрофлот», «Алроса», ВТБ и др.

ИА REGNUM ранее сообщало, Московская торговая биржа намерена запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.

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