Уфа, 12 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Социально значимые заболевания выявили у почти четырех тысяч человек, которые обратились к врачам «поездов здоровья» в Башкирии. Об этом 12 сентября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Government-nnov.ru «Поезд здоровья»

Он сообщил, что «поезда здоровья» курсировали по Башкирии все лето. В результате медики осмотрели свыше 120 тысяч жителей региона, в том числе 43 тысячи жителей прошли обследование.

«У 3 937 тех, кто обратился к врачам наших поездов здоровья, выявили социально значимые заболевания. У 317 подозревают злокачественные новообразования, у 734 — сахарный диабет, у 2 858 — сердечно-сосудистые заболевания, у 28 — туберкулез. Всех их направили на дообследование и взяли на контроль», — пояснил Хабиров.

Он напомнил, что эта акция уже четвёртая по счету. В составе «поездов» — центры здоровья, передвижные маммографы и флюорографы, передвижные фельдшерско-акушерские пункты, диагностические центры РКБ им. Г. Г. Куватова и республиканского кардиоцентра.

«Мы разработали шесть маршрутов, чтобы охватить максимальное количество людей. Акция в этом сезоне завершилась, планируем следующую», — сообщил Хабиров.