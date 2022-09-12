Брюссель, , 08:58 — REGNUM Европейский союз намерен запретить ввоз товаров, при производстве которых в той или иной мере использовался принудительный труд, что может еще больше усилить напряженность в торговых отношениях с Китаем в свете заявлений о принудительном труде в провинции Синьцзян, как сообщает Financial Times.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

По словам осведомленных источников, скорее всего, запрет затронет обувь, одежду, древесину, рыбу и какао.

Запрет ЕС будет касаться всех товаров, произведенных с использованием принудительного труда, включая те, что производятся на территории самого союза, дабы избежать нарушения правил Всемирной торговой организации о недискриминации.

«Мы не друзья-единомышленники тоталитарного режима в Китае, — сказала немецкий евродепутат от «зеленых» Хенрике Ханн. — Мы требуем запрета на импорт… продукции китайских компаний, произведенной с использованием принудительного труда».

Ожидается, что Европейская комиссия объявит о своих планах по этому вопросу на этой неделе.

«Принудительный труд представляет собой серьезное нарушение человеческого достоинства и основных прав человека», — говорится в проекте документа, с которым ознакомилась Financial Times. Также в нем отмечается, что искоренение принудительного труда является «приоритетной задачей» ЕС.

Документ не перечисляет отдельных стран, против которых может быть направлен запрет, и объясняет это тем, что ЕС пока не хватило времени на всестороннюю оценку вопроса из-за его настоятельного характера.

Читайте ранее в этом сюжете: Торгпред США обсудил с главой минэкономики Японии принудительный труд