Москва, 12 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Разведчики Центрального военного округа уничтожили миномётный расчёт ВСУ под Харьковом. Об этом 12 сентября сообщили в Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

Ведомство опубликовало кадры работы разведывательной группы ЦВО, обеспечившей дальнейшее продвижение группы российских военных по Харьковской области.

«Сержант Виталий Вахрушев в ходе выполнения поисково-разведывательных действий обнаружил миномётный расчёт со стороны ВСУ. Доложил об этом командиру подгруппы, после чего получил задачу на уничтожение миномётного расчёта», — уточнили в оборонном ведомстве.

С помощью бесшумной снайперской винтовки живая сила противника была уничтожена. Как отметили в Минобороны России, уничтожение расчёта «было необходимо для продвижения остальной группы без препятствий по указанному маршруту в Харьковской области».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, за сутки 11 сентября сосредоточенными огневыми ударами ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах ряда населённых пунктов Харьковской области. В результате было уничтожено более 250 военнослужащих ВСУ, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей