Луганск, 12 сентября 2022, 08:57 — REGNUM Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) киевских боевиков продолжают попытки проникновения на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 11 сентября рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
«[Киевские] ДРГ не оставляют попыток проникнуть на территорию республики с целью провокаций и запугивания наших граждан», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
Также Пасечник уточнил, что такого рода попытки проникновения диверсантов ВСУ были отмечены в ряде освобожденных населённых пунктов ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ФСБ России пресекла попытку проведения со стороны СБУ серии террористических актов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма.