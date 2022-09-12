Луганск, , 08:57 — REGNUM Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) киевских боевиков продолжают попытки проникновения на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 11 сентября рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Цитата скриншот с сайта youtube, su1945

«[Киевские] ДРГ не оставляют попыток проникнуть на территорию республики с целью провокаций и запугивания наших граждан», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

Также Пасечник уточнил, что такого рода попытки проникновения диверсантов ВСУ были отмечены в ряде освобожденных населённых пунктов ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ФСБ России пресекла попытку проведения со стороны СБУ серии террористических актов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма.