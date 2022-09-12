Оренбург, , 08:55 — REGNUM В Оренбургской области госпитализирован девятилетний ребёнок. Девочка пыталась спуститься с третьего этажа по самодельной верёвке, но сорвалась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

В больнице Pixabay.com

По факту несчастного случая полиция проводит проверку. По её результатам примут процессуальное решение.

По предварительным данным, девятилетняя девочка находилась дома одна. Входная дверь в квартиру была заперта. Ребёнок связал простыни, попытался спуститься вниз из окна третьего этажа, но не удержался и упал на землю. С травмами школьница доставлена в больницу Медногорска.