Петропавловск-Камчатский, , 08:55 — REGNUM На стройплощадке нового аэровокзального комплекса на Камчатке 12 сентября установили первую несущую металлическую колонну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатский аэродром Mil.ru

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Одну из главных строек региона посетил губернатор Камчатки Владимир Солодов и провёл совещание о ходе работ с участием президента фонда «Сколково», председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга и генерального директора УК «Аэропорты Регионов» Евгения Чудновского.

«Хочу доложить, что в том числе из-за строительства этого объекта, индекс строительных работ по итогам первого полугодия составил 270%. В 2,7 раз больше в сравнении с прошлым годом. Этот объект и больница дают такой рост. Действительно, таких строительных объектов не было, мы видим это как безусловный позитив, но встречаем некоторые сложности, просто в силу того, что объективно на Камчатке таких объектов не строили», — сказал Владимир Солодов.

В завершающей стадии находятся работы по устройству фундаментного основания нового аэропорта. Проектом предусмотрено, что здание сможет выдержать землетрясение силой девять баллов. Для обеспечения устойчивости установили более 3,6 тыс. щебеночных свай.

Металлические несущие колонны крепят к фундаменту с помощью четырёх видов анкерных блоков.

«Здесь много специфики технологической и климатической, поэтому объект не простой, но мы выражаем надежду, с нашими коллегами-подрядчиками в том, что мы справимся», — подчеркнул Виктор Вексельберг.

Здание нового аэропорта площадью 50 тыс. кв. метров сможет принимать 1145 пассажиров в час.

Как сообщало ИА REGNUM, новую воздушную гавань Камчатки сдадут в 2024 году. Также ведётся строительство краевой больницы. После чего планируется возвести новую детскую больницу.