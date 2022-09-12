Ярославль, 12 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. На выбора губернатора Ярославской области уверенную победу одержал Михаил Евраев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Избирательной комиссии региона.

Yarregion.ru Михаил Евраев

По системе очного голосования за врио губернатора Михаила Евраева, шедшего не выборы самовыдвиженцем, отдали свой голос 217 995 человек (82,31%), второе место занял кандидат КПРФ Михаил Парамонов — за него проголосовало 16 263 человека (6,14%), на третьем месте — Владимир Смирнов, избиравшийся от ЛДПР, получил 11 055 голосов. Замыкают список кандидат «Коммунистов России» Игорь Милорадов — 9059 голосов (3,42%) и шедший на выборы от Партии пенсионеров Константин Тукеев — 5538 голосов (2,09%).

Показательны и результаты дистанционного электронного голосования — здесь Михаил Евраев также получил большее количество голосов — 28 109 (86,18%), следом за ним идёт Владимир Смирнов — 1 379 голосов (4.23%), затем Михаил Парамонов — 1 258 голосов (3.86%), Игорь Милорадов — 1 233 голоса (3.78%) и Константин Тукеев — 637 голосов (1.95%).