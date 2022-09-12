Владикавказ, 12 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Северной Осетии продолжается подсчет голосов избирателей на прошедших выборах в законодательное собрание республики. По предварительным данным, которые приводит информационный центр ЦИК России, лидирует в выборной гонке «Единая Россия», которая набрала 67,5% голосов избирателей.

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Следующий по мере убывания результат у «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 14,4%. КПРФ набрала 12,5% голосов избирателей. Не удалось преодолеть 5%-ный барьер партии «Родина», набравшей пока 2,2%, и ЛДПР — 1,58%.

Напомним, в Северной Осетии 10 и 11 сентября состоялись выборы депутатов парламента седьмого созыва. За депутатские мандаты боролись 385 кандидатов от пяти партий.