Москва, 12 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Серию диверсионно-террористических актов в отношении сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Республики Крым предотвратили сотрудники ФСБ. Теракты готовились СБУ, сообщили 12 сентября в центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Попытку совершения терактов пресекли в ходе проведения оперативной игры. Сотрудниками ФСБ был установлен представитель СБУ, который руководил завербованными источниками, также установлены непосредственные исполнители диверсионных и террористических актов и их пособники.

Оперативниками получены «исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций». В рамках оперативных действий изъяты средства совершения преступлений, определены каналы агентурной связи и финансирования.