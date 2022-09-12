Чебоксары, , 08:53 — REGNUM В Чувашии цены стали расти быстрее. С начала года уровень инфляции достиг 10,08%, в то время как за аналогичный прошлогодний период составлял 103,99%. Соответствующие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации ведомства, индекс потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и услуг в августе 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года составила 110,08%. Цены в регионе стали расти быстрее: напомним, что в августе 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года индекс потребительских цен составлял 103,99%.

За указанный период продовольственные и непродовольственные товары подорожали соответственно на 7,02% и 14,8%, стоимость услуг возросла на 9,35%.

В структуре наблюдаемых продуктов питания в августе 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года подешевели только яйца (индекс 70,24%) и плодоовощная продукция, включая картофель (75,53%). В то же время более всего подорожали сахар (индекс 138,38%), крупа и бобовые (116,77%), общественное питание (116,13%), хлеб и хлебобулочные изделия (115,49%).

Из непродовольственных товаров снизилась стоимость на телерадиотовары (индекс 90,91%) и резко подорожали моющие и чистящие средства (132,68%). Что касается услуг, то подешевели только санаторно-оздоровительные услуги (индекс 96,86%), при этом более чем вдвое увеличились услуги в сфере зарубежного туризма (235,83%).

Отметим, что в августе 2022 года по сравнению с июлем индекс потребительских цен на основные группы товаров и услуг составил 99,07%, в августу 2021 года — 115,24%.

Как сообщало ИА REGNUM , годовая инфляция в июле 2022 года в Чувашии замедлилась до 16,72% после 17,55% в июне, оставаясь выше среднероссийского (15,1%) и окружного (15,54%) уровней.

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