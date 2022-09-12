Тюменский аэропорт ищет подрядчика на реконструкцию за 8 млрд рублей
Тюмень, 12 сентября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Тюменский аэропорт «Рощино» ищет подрядчика на реконструкцию аэровокзального комплекса за 7,9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Kippo72
Международный аэропорт «Рощино»
Итоги тендера будут подведены 2 ноября. Победитель конкурса должен завершить реконструкцию до 31 октября 2026 года.
Отмечается, что работы будут проходить в три этапа. Заказчиком является АО «Аэропорт «Рощино».