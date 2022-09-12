Токио, , 08:52 — REGNUM City Connection анонсировала ремастер (переиздание) jRPG (японской ролевой игры) WiZmans World. Об этом 12 сентября сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Проект получил название WiZmans World ReTry, разработчики объявили, что игры выйдет в 2023 году. К сожалению, пока они не сообщили, на каких платформах состоится релиз. City Connection отметила, что ознакомиться с ремастером WiZmans World смогут посетители предстоящей выставки Tokyo Game Show, которая пройдёт в городе Тиба с 15 по 18 сентября 2022 года.

Для справки: оригинальную WiZmans World студия Lancarse выпустила на портативной консоли Nintendo DS в 2010 году, в качестве издателя выступила компания Jaleco. Разработчики отметили, что новая версия игры получит HD-видеоформат и соотношение сторон экрана 16:9.

Сюжет игры рассказывает о приключениях потерявшего память молодого мага, который желает спасти мир. Во время путешествия он знакомится с тремя девушками-гомункулами, которые могут менять свои внешность и способности с помощью системы обучения под названием «Слияние анимы», для задействования которой требуется сражаться с монстрами и собирать их души.

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