Токио, 12 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. City Connection анонсировала ремастер (переиздание) jRPG (японской ролевой игры) WiZmans World. Об этом 12 сентября сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Проект получил название WiZmans World ReTry, разработчики объявили, что игры выйдет в 2023 году. К сожалению, пока они не сообщили, на каких платформах состоится релиз. City Connection отметила, что ознакомиться с ремастером WiZmans World смогут посетители предстоящей выставки Tokyo Game Show, которая пройдёт в городе Тиба с 15 по 18 сентября 2022 года.

Для справки: оригинальную WiZmans World студия Lancarse выпустила на портативной консоли Nintendo DS в 2010 году, в качестве издателя выступила компания Jaleco. Разработчики отметили, что новая версия игры получит HD-видеоформат и соотношение сторон экрана 16:9.

Сюжет игры рассказывает о приключениях потерявшего память молодого мага, который желает спасти мир. Во время путешествия он знакомится с тремя девушками-гомункулами, которые могут менять свои внешность и способности с помощью системы обучения под названием «Слияние анимы», для задействования которой требуется сражаться с монстрами и собирать их души.