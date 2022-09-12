Москва, 12 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Выборы глав 15 регионов и депутатов шести региональных и городских парламентов закончились в России, во всех субъектах РФ с сильным отрывом одержали победу действующие губернаторы или врио глав регионов. Об этом 12 сентября сообщает «Коммерсант».

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При этом, по информации МГИК и Общественного штаба по наблюдению за выборами, итоговая явка на выборах муниципальных депутатов в Москве составила 33,9%. Также партия «Единая Россия» объявила, что её кандидаты победили на выборах в российской столице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на состоявшихся выборах в органы местного самоуправления Калужской области уверенно победили кандидаты от политической партии «Единая Россия».