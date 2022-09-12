Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Жители России в условиях санкций заменили поездки за границу путешествиями по собственной стране. Количество внутренних бронирований резко выросло, сообщает американское издание The Christian Science Monitor.

Просторы Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

Российские туристы, говорится в материале, открывают для себя ранее неизвестные уголки и маршруты. При этом резко выросла популярность традиционных направлений: речных круизов по Волге, пляжных санаториев в Сочи и Краснодаре.

Камчатка, пишет автор статьи, это полуостров размером с Калифорнию на «диком тихоокеанском побережье». Там есть нетронутые леса, вулканы и медведи. В сердце Сибири лежит глубочайшее в мире озеро Байкал.

Растёт популярность европейской части Арктики. Там любители приключений могут увидеть северное сияние и прокатиться на атомном ледоколе.

В Калининградской области можно посмотреть на прусскую архитектуру и посетить пляжи Балтийского моря, которые тянутся на много километров.

Вопреки шести месяцам жёстких антироссийских санкций рубль силён, население стабильно занято и получает доходы, внутренняя транспортная сеть исправно работает. Огромная по площади Россия — не такой уж плохой вариант в случае, если путешествия ограничены только одной страной, заключает автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет ЕС утвердил принятое ранее решение о полной приостановке с 12 сентября упрощённого визового режима с Россией.