Вашингтон, 12 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Жители России в условиях санкций заменили поездки за границу путешествиями по собственной стране. Количество внутренних бронирований резко выросло, сообщает американское издание The Christian Science Monitor.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

Российские туристы, говорится в материале, открывают для себя ранее неизвестные уголки и маршруты. При этом резко выросла популярность традиционных направлений: речных круизов по Волге, пляжных санаториев в Сочи и Краснодаре.

Камчатка, пишет автор статьи, это полуостров размером с Калифорнию на «диком тихоокеанском побережье». Там есть нетронутые леса, вулканы и медведи. В сердце Сибири лежит глубочайшее в мире озеро Байкал.

Растёт популярность европейской части Арктики. Там любители приключений могут увидеть северное сияние и прокатиться на атомном ледоколе.

В Калининградской области можно посмотреть на прусскую архитектуру и посетить пляжи Балтийского моря, которые тянутся на много километров.

Вопреки шести месяцам жёстких антироссийских санкций, рубль силён, население стабильно занято и получает доходы, внутренняя транспортная сеть исправно работает. Огромная по площади Россия — не такой уж плохой вариант в случае, если путешествия ограничены только одной страной, заключает автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет ЕС утвердил принятое ранее решение о полной приостановке с 12 сентября упрощённого визового режима с Россией.