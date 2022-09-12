Рязань, 12 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. На выборах губернатора Рязанской области победу одержал врио главы региона Павел Малков («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября в облизбиркоме.

Денис Абрамов ИА REGNUM Подсчёт голосов

После обработки 100% протоколов Павел Малков получает 84,55% голосов. На втором месте Денис Сидоров (КПРФ) с результатом 5,87%. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Репников набрал 3,60%.

Наталья Рубина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» получила 2,68%, а Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 2,21%.

Явка избирателей составила 42,93%.